МИНСК, 26 мая — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства следить за ситуацией с ценами на внутреннем рынке, подчеркнув, что "рынок далеко не все и не всегда регулирует", и привел в пример решение России по ограничению ввоза ряда нефтепродуктов.

В понедельник российское правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля до 1 октября. При необходимости профильные ведомства могут до 15 июня изменить срок действия запрета на импорт топлива.

"Не надо тут рассуждений по поводу того, что рынок все отрегулирует. Мы уже с вами в рынке немало проработали и понимаем, что рынок далеко не все и не всегда регулирует. Но сейчас случай особый. И посмотрите: очень продвинутые в рыночных отношениях страны быстренько и границы закрыли, Россия даже топливо уже запретила ввозить на внутренний рынок. Вот вам и весь рынок", — заявил Лукашенко во вторник в Минске, заслушивая доклад о ситуации на потребительском рынке страны. Его слова приводит агентство Белта.

Лукашенко отметил, что не единожды обращал внимание, и особенно министерства антимонопольного регулирования и торговли, на то, что нельзя просто созерцать и спокойно наблюдать за тем, что где-то необоснованно растут цены. "Мы не должны за этим процессом спокойно наблюдать. Мы должны изучать ситуацию, вмешиваться, анализировать и, если нужно, вмешиваясь, исправлять ее", — заявил он.

Президент заметил, что "несмотря на то, что у нас в принципе с торговлей в магазинах и так далее вроде все терпимо", но тем не менее хотел бы от правительства услышать оценку ситуации, которая складывается на потребительском рынке. "И услышать прогноз развития потребительского рынка и направления этого развития, особенно в плане ценообразования. Особое внимание прошу обратить на товары первой необходимости, социально значимые товары, без которых люди обойтись не могут, особенно в условиях эпидемии", — заявил глава белорусского государства.

"Регулируют цены, запрещали вывоз в той же России средств защиты врачей — масок, респираторов, дезинфицирующих средств и так далее. И я в этом плане их не осуждаю. Они четко понимают интересы своего народа", — добавил

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Многие страны ввели карантин и ограничения на передвижения граждан и въезд иностранцев, чтобы ограничить распространение инфекции. Белоруссия карантин не вводила и борется с инфекцией очагово, выявляя и изолируя инфицированных и их контакты.