МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Группа "Мечел" в первом квартале 2020 года нарастила добычу угля на 47% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — до 5,188 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

Выпуск стали в январе-марте снизился на 6% — до 876 тысяч тонн, производство чугуна достигло 872 тысяч тонн, незначительно поднявшись в годовом выражении. Добыча угля в отчетном периоде относительно уровня предыдущего квартала сократилась на 4%, выплавка стали — выросла на 2%, выпуск чугуна вырос на 10%.

"На общем показателе добычи угля (-4%) в первом квартале сказалась временная приостановка горных работ на Нерюнгринском разрезе в январе в целях снижения остатков угля на складах, который скопился по причине конвенций в адрес портов Посьет и Ванино", — отмечает компания.