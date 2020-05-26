МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Объем антикризисной поддержки экономики России в условиях коронавируса постоянно растет, в настоящий момент перешагнул отметку в 3 триллиона рублей, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе онлайн-акции в честь дня российского предпринимательства.

В день российского предпринимательства аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова организует всероссийскую онлайн-акцию "Хотим работать!".

"Во-первых, он (антикризисный пакет — ред.) он постоянно растет. Сейчас мы уже за 3 триллиона перешагнули", — сказал Решетников.

"Очень важно, чтобы деньги доходили до тех, кому они нужнее всего, чтобы они были к чему-то привязаны. Мы для себя ориентиром сохранение занятости установили. Но при этом не 100% сохранение занятости, мы понимаем, что предприятия должны как-то адаптироваться", — добавил он.

На сегодняшний день в России принято три пакета мер, направленных на поддержку экономики и граждан в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, в настоящий момент правительство работает над общенациональным планом восстановления деловой активности в стране.