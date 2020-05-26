МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток группы "Мечел" по МСФО, относящийся к акционерам, в первом квартале текущего года составил 36,878 миллиарда рублей против прибыли в 11,336 миллиарда годом ранее, следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA в первом квартале снизился на 17% и составил 12,69 миллиарда рублей. Выручка снизилась на 9%, до 68,332 миллиарда рублей. Операционная прибыль упала на 35%, до 7,016 миллиарда рублей.

Группа "Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, поставляет продукцию в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. В состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.