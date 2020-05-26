МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Самые высокие ежемесячные доходы жителей в первом квартале 2020 года зафиксированы в Центральном и Уральском федеральных округах, а также на Дальнем Востоке, свидетельствуют статистические данные Росстата.

Во вторник Федеральная служба государственной статистики на своем сайте опубликовала информационно-статистический обзор о социально-экономическом положении федеральных округов РФ за первый квартал 2020 года.

Согласно материалам Росстата, в первом квартале 2020 года средний ежемесячный доход жителя ЦФО составил 41,7 тысячи рублей (потребительский расход за аналогичный период – 35,1 тысячи рублей). Ежемесячный доход жителей Уральского и Дальневосточного федеральных округов составил 34,4 тысячи рублей, расход – 28,7 тысячи рублей и 29,3 тысячи рублей соответственно.

Ежемесячный доход жителя СЗФО округа равен 34,3 тысячи рублей (расход — 29,9 тысячи рублей), ЮФО – 25,8 тысячи рублей расход — (24,6 тысячи рублей), СКФО — 20,9 тысячи рулей (расход — 18,5 тысячи рублей). Аналогичный показатель в ПФО составил 25,8 тысячи рублей (расход — 22,9 тысячи рублей), а в СФО – 24,3 тысячи рублей (расход — 20,5 тысячи рублей).

Согласно данным, в целом по России средний ежемесячный доход на душу населения в первом квартале 2020 года составил 31,2 тысячи рублей, потребительский расход – 27,5 тысячи рублей.