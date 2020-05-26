МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Грузооборот водного транспорта в РФ в апреле вырос на фоне увеличения перевозок сниженного природного газа, нефти, а также раннего старта речной навигации, говорится в отчете Росстата.

Росстат отмечает, что грузооборот морского транспорта, по предварительным данным, составил 12,4 миллиарда тонно-километров, внутреннего водного — 9,8 миллиарда.

"При падении данных по грузообороту в целом, выросли перевозки морским и речным транспортом (на 6,2% и 12,9% к апрелю 2019 года соответственно). Среди причин – увеличение объемов перевозки СПГ и нефти, а также начало речной навигации (по сравнению с мартом этого года перевозки по внутренним водным путям выросли на 43,3%)", — добавляет статистическое ведомство.

Речная навигация в РФ открывается с опережением, несмотря на ситуацию с коронавирусом, сообщала в апреле пресс-служба Росморречфлота. В частности, грузовая речная навигация в Москве и части Московского бассейна открылась 20 апреля — на четыре дня раньше традиционного срока.