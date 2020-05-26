МОСКВА, 26 мая — РИА Недвижимость. Сокращение ввода жилья в апреле-мае 2020 года было ожидаемым в условиях распространения коронавируса, но в Минстрое надеются, что по результатам всего года в целом объемы строительства жилой недвижимости в России будут не ниже 2019 года, заявил РИА Недвижимость глава ведомства Владимир Якушев.

Ранее во вторник Росстат сообщил, что объемы строительства жилья в России сократились в апреле 2020 года на 36,5% — до 3 миллионов квадратных метров жилья. По сравнению с мартом ввод жилья в РФ упал на 41,5%, подсчитали в статистическом ведомстве.

"В 44 регионах действовали ограничения на строительные работы, а в двух регионах – Москве и Московской области – строительство жилья было остановлено полностью практически на месяц", — напомнил министр строительства и ЖКХ.

При этом он обратил внимание, что если смотреть на результаты первых четырёх месяцев года, то окажется, что РФ введено 18,6 миллиона квадратных метров жилья, это на 5,1 % ниже показателя 2019 года. Из них, по словам Якушева, 9,1 миллиона "квадратов" приходится на многоквартирные дома, что всего на 1,1% ниже аналогичного периода 2019 года. В свою очередь объемы ввода индивидуального жилья уменьшились значительнее – на 8,7%, до 9,5 миллиона квадратных метров.

Якушев также добавил, что в апреле по поручению президента РФ Владимира Путина Минстроем были разработаны меры поддержки строительной отрасли России, а 22 апреля был утверждён соответствующий перечень поручений. "Они направлены на поддержание спроса, финансирования строительства и плановый ввод жилья в 2020-2021 годах. Мы рассчитываем, что принятые меры будут способствовать как минимум остаться на уровне прошлого года по итоговому вводу жилья и помогут нарастить темпы строительства, сниженные за счет введения карантинных ограничений на строительных площадках", — заключил глава Минстроя.