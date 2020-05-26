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МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Безработица в России в апреле ускорилась с мартовских 4,7% до 5,8% — максимального уровня с апреля 2016 года, следует из оперативного доклада Росстата.

"В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", — говорится в документе.

При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по данным Роструда, 1,3 миллиона человек, в том числе 1,1 миллиона человек получали пособие по безработице.

Численность рабочей силы, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в апреле 2020 года составила 74,5 миллиона человек, или 51% от общей численности населения страны.

В марте 2020 года, по данным Росстата, безработными по методологии МОТ классифицировались 3,5 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше. В органах службы занятости населения, по данным Роструда, было зарегистрировано 0,7 миллиона человек, в том числе 0,6 миллиона человек получали пособие по безработице.

Президент России Владимир Путин проведет совещание в связи с ситуацией на российском рынке труда в среду, 27 мая.

В апреле 2016 года уровень безработицы в России составил 5,9%. В целом, уровень безработицы в России не превышал отметки 5% с февраля 2018 года, а в августе 2019 года и вовсе был достигнут исторический минимум — 4,3%.