МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Россельхознадзор не видит оснований для принятия мер в отношении домашних или диких животных после подтверждения коронавируса у кошки в России, сообщил журналистам замруководителя Россельхознадзора Николай Власов.

Он рассказал, что 18 мая в подведомственное Россельхознадзору ФГБУ "ВГНКИ" обратился владелец пятилетней кошки для тестирования животного на коронавирус COVID-19. У кошки были взяты мазки со слизистой оболочки гортани и носовой полости. В результате анализа и подтверждающего дополнительного исследования у кошки был подтвержден COVID-19, животное помещено на карантин по месту проживания хозяина. Это первый выявленный случай коронавируса у кошки в России.

"Важно отметить, что распространение COVID-19 происходит сейчас за счет прямой передачи вируса от человека к человеку. Согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения животных, в настоящий момент отсутствуют какие-либо доказательства возможности инфицирования человека COVID-19 от животных-компаньонов — собаки, кошки", — сказал Власов.

Кроме того, продолжил он, нет полных научных данных о том, может ли вирус резервироваться в популяции кошачьих, или кошки для него — эпидемиологический тупик. "Поэтому сейчас нет никаких оснований для принятия мер в отношении домашних или диких животных, которые могут поставить под удар их благополучие и здоровье или могут иметь негативное воздействие на биоразнообразие", — указал замруководителя ведомства.

Он также напомнил, что двумя научно-исследовательскими центрами Россельхознадзора были разработаны методики и тест-системы для выявления новой коронавирусной инфекции у домашних животных. "Тест-системы уже поступили в ряд лабораторий Россельхознадзора. Ведомство будет продолжать работу в этом направлении", — добавил Власов.

Он отметил, что с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), на сегодняшний день нет необходимости в проведении широкомасштабных исследований животных.

"При этом основанием для проведения исследований может стать, в первую очередь, тесный контакт животного с человеком, инфицированным COVID-19. Кроме того, тестирование рекомендовано для животных, проявляющих клинические признаки респираторного заболевания, вызванного COVID-19: выделения из носа, затрудненное дыхание, кашель, рвоту или желудочно-кишечную болезнь", — сказал замглавы Россельхознадзора.