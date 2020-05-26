МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Минсельхоз РФ в 2020 году намерен увеличить посевные площади под картофель и овощи для наращивания объемов их производства, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"В настоящее время Минсельхозом ведется работа по корректировке структуры посевных площадей под картофелем и овощами для наращивания объемов их производства", — сообщили в пресс-службе.

Картофель будет высажен на площади 1 миллион 329,1 тысячи гектаров, что на 51,2 тысячи гектаров (на 4%) выше показателя прошлого года; овощными культурами, как ожидается, будет засеяно 527,2 тысячи гектаров, на 9,9 тысячи гектаров больше, чем в 2019 году (на 1,9%).

По прогнозу министерства, общая посевная площадь в 2020 году составит 80,3 миллиона гектаров, что на 0,8 миллиона гектаров (на 1%) больше, чем в 2019 году. В частности, ожидается увеличение посевных площадей основных сельхозкультур, в том числе кукурузы на зерно – на 1,6%, до 2,7 миллиона гектаров, (в 2019 году – 2,6 миллиона гектаров), риса – на 1,8%, до 197,4 тысячи гектаров (в 2019 году – 194 тысячи гектаров), гречихи – на 6,4%, до 858,2 тысячи гектаров (в 2019 году – 806,6 тысячи гектаров).

По состоянию на 26 мая яровой сев проведен на площади 43 миллиона гектаров, или 83% к прогнозной площади, при этом общие темпы работ в настоящее время превышают прошлогодние показатели. В текущем году Минсельхоз ожидает сохранения позитивной динамики в отрасли, отметили в пресс-службе.