МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит выделение Федеральной налоговой службе (ФНС) России 100 миллионов рублей из резервного фонда на субсидии физлицам, применявшим в 2019 году специальный налоговый режим для самозанятых, сообщает пресс-служба кабмина.

"Проектом распоряжения предусматривается выделение средств в размере 100 000 тысяч рублей. Принятие проекта распоряжения позволит не отвлекать средства бюджетов субъектов РФ и Федерального фонда обязательного медицинского страхования на возврат налогоплательщикам ранее уплаченных ими сумм налога на профессиональный доход, а также упростить порядок получения физическими лицами указанных сумм", — отмечается в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин в рамках мер поддержки экономики поручил вернуть самозанятым налоги, уплаченные ими за 2019 год, и предоставить им налоговый капитал в размере 1 МРОТ. Глава ФНС Даниил Егоров говорил, что такую помощь к 1 июня получат более 670 тысяч самозанятых — на их счета поступит по 12130 рублей, которые они смогут потратить на уплату налога.

Специальный налоговый режим для самозанятых граждан, предусматривающий уплату налога на профессиональный доход, работает с 2019 года. Регистрация в рамках данного налогового режима не предполагает посещения налоговых органов или какого-либо контакта с налоговиками, для этого достаточно установить на смартфон специальное приложение "Мой налог" и ввести свои данные.

В прошлом году этот режим был доступен только в четырех пилотных регионах, а начиная с 2020 года жители 23 регионов России могут установить на смартфон это приложение и работать легально, уплачивая всего 4% с полученного дохода, если они работают с гражданами, и 6% — с юридическими лицами. Остальные регионы смогут запустить этот режим у себя с 1 июля текущего года. Это решение власти регионов должны принимать самостоятельно.