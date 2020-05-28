МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит выделение 8,102 миллиарда рублей регионам РФ на обеспечение деятельности по оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщила пресс-служба кабмина.

"Проектом распоряжения предлагается утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 67 субъектов Российской Федерации в размере 8 101 814,2 тысячи рублей", — говорится в сообщении.

Добавляется, что средства выделяются для обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта "Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология".