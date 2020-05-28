МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит выделение 1,289 миллиарда рублей из резервного фонда на строительство сооружений инженерной защиты в Иркутской области, сообщает пресс-служба кабмина.

"О выделении в 2020 году Минстрою России из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Иркутской области на реализацию мероприятий по строительству сооружений инженерной защиты", — говорится в сообщении.

В конце июня прошлого года в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся четверо. За время паводка были подтоплены почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.