МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 15 по 22 мая увеличились на 0,4% и составили 565,3 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ.

"Международные резервы по состоянию на 22 мая составили 565,3 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 2,4 миллиарда долларов США, или на 0,4%, под воздействием положительной переоценки", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2019 год выросли на 18,3% и на 1 января текущего года составляли 554,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.