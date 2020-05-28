МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Совет директоров ПАО "Высочайший" (GV Gold) рекомендовал направить на финальные дивиденды по итогам 2019 года почти 1,5 миллиарда рублей из расчета 27,2789448 рубля на акцию, следует из сообщения компании.

Годовое собрание, на котором будет рассматриваться этот вопрос, назначено на 30 июня текущего года в форме совместного присутствия, реестр акционеров закрывается 8 июня. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 16 июля.

По итогам первого полугодия 2019 года акционеры "Высочайшего" одобрили промежуточные дивиденды в размере 14,927037719 рубля на акцию, в целом размер выплат составил примерно 820,7 миллиона рублей. Таким образом, по результатам года совокупные начисления компании могут достичь около 2,32 миллиарда рублей. Оставшуюся сумму в размере 12,366 миллиона рублей от чистой прибыли компании за 2019 финансовый год (в объеме 2,333 миллиарда рублей) предлагается оставить в распоряжении общества.

По итогам первого полугодия 2018 года дивиденды "Высочайшего" составили 18,551942 рубля на акцию (1,02 миллиарда рублей в сумме), за девять месяцев — 34,8340061 рубля на акцию (1,915 миллиарда рублей). Финальные дивиденды за год были определены в 2,89992945 рубля на акцию (159,4 миллиона рублей в целом). Тем самым на дивиденды направлено почти 3,094 миллиарда рублей.

Основные акционеры "Высочайшего" — председатель правления Ланта-банка Сергей Докучаев, его заместитель Наталия Опалева и гендиректор ЗАО "ЛТ-Ресурс" Валериан Тихонов, которым принадлежит по 20,36% акций. Структуры BlackRock контролируют 17,99% золотодобывающей компании. Её уставный капитал разделен на 54 миллиона 983,89 тысячи обыкновенных акций.

"Высочайший" входит в десятку ведущих золотодобывающих компаний России, запасы оцениваются в 4,4 миллиона унций. Ключевые предприятия и проекты расположены в Иркутской области и Якутии. В активе компании три производственные бизнес-единицы, включая шесть золотоизвлекательных фабрик, и широкий портфель, более 20, добычных и разведочных лицензий. В 2019 году производство золота сократилось на 15% — до 260 тысяч унций.

Чистая прибыль "Высочайшего" по МСФО за 2019 год снизилась на 10%, до 72 миллионов долларов, выручка — на 7%, до 335 миллионов долларов, EBITDA — на 27%, до 120 миллионов. Объем реализации золота упал на 19%, составив 242 тысячи унций.