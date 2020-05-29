МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Более 300 миллионов полных рабочих ставок может потерять мировая экономика из-за пандемии коронавируса во втором квартале 2020 года, заявила директор бюро Международной организации труда (МОТ) для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольга Кулаева.

"Совокупные потери рабочего времени в мировой экономике составили 10,7%. Если говорить более понятным языком, это эквивалент 305 миллионов полноценных рабочих ставок, то есть полного рабочего времени 305 миллионов работников при 48-часовой рабочей неделе", — заявила она в интервью "Российской газете".

При этом Кулаева подчеркнула, что это не означает потери работы для всех 305 миллионов человек: некоторые из них действительно потеряют рабочие места, а кто-то уйдет на неполную ставку, но сохранит работу.

"Наши оценки говорят, что это худший кризис в послевоенный период", — добавила она.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ В ОФИСАХ

Международная организация труда (МОТ) назвала меры безопасности, которые могут сохраниться для предотвращения распространения COVID-19 на рабочих местах в ближайшие месяцы.

По словам директора бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольги Кулаевой, при возобновлении работы после эпидемии может сохраниться требование входить в лифт по одному, сохранять расстояние не менее двух метров между сотрудниками, сменять периоды работы сотрудников в офисе и из дома, чтобы они не пересекались в одном помещении. Также возможно разграничение маршрутов передвижения внутри здания: например, по одному коридору люди входят в помещение, а выходят из него по другому.

"Если говорить о том, что будет в ближайшие полгода, то, думаю, все это еще будет в силе", — заявила Кулаева в интервью "Российской газете".

Также она обратила внимание на необходимость усилить в этот период инспекции труда и обеспечить меры социальной защиты работников.