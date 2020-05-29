МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Эксперты предложили министерству внутренних дел России создать цифровой профиль для мигрантов в специальном приложении. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах, приложение иностранцы должны будут установить на свои смартфоны.

Как рассказал источник, в МВД подготовили прогноз развития ситуации в миграционной сфере с учетом "форс-мажорных факторов из-за пандемии коронавируса".

По мнению специалистов ведомства, в России необходимо выделить краткосрочный (до конца текущего 2020 года) и среднесрочный периоды (ближайшие два-три года) с "оптимистическим" и "пессимистическим" вариантами развития.

Есть несколько путей решения возможного обострения ситуации, считают в ведомстве.

"Есть такое предложение, пока в плане эксперимента предусмотреть разработку и создание цифрового профиля мигранта, в котором будет отражаться так называемый "рейтинг социального доверия мигранта". Там должна будет содержаться вся информация о социально-правовом статусе мигранта, биометрические данные, сведения о здоровье, криминальное прошлое или его отсутствие", — сообщил источник.

Он отметил, что возможно создание специального приложение "Мигрант". Его приезжающие в Россию должны будут устанавливать на свои мобильные устройства: профиль иностранного работника будут привязывать именно к нему.

"А после открытия границ России предлагается установить предписание, которое сделает обязательным подключение приложения для всех въезжающих мигрантов. Отказ от установления мобильного приложения автоматически понижает рейтинг социального доверия к мигранту", — добавил собеседник агентства.

Помимо этого, также ведомство, рассматривает перспективу объявления правовой амнистии мигрантов, которые находятся в стране на нелегальном или полулегальном положении, но которые не совершали преступлений. Это даст толчок к проведению массовой государственной регистрации мигрантов, полагают аналитики.