МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Всего с 1 июня в Москве откроются более 56 тысяч предприятий, где работают около 300 тысяч сотрудников, сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"С 1 июня возобновят свою работу предприятия торговли — непродовольственные товары, часть бытового обслуживания, ярмарка выходного дня. У нас всего откроется более 56 тысяч предприятий, в которых работает около 300 тысяч сотрудников", — рассказал Немерюк.

Он отметил, что среди требований — контроль за сотрудниками и удвоенная уборка торгового зала, а также соблюдение социальной дистанции. Предполагается, что в зависимости от количества посетителей сотрудники охраны торговых центров могут ограничивать вход покупателей и просить дождаться очереди вне предприятия.

"Необходимо всем работодателям своим работникам — позаботиться за эти дни, то есть до понедельника — оформить пропуск, чтобы никаких вопросов не было", — уточнил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

При этом Немерюк отметил, что в торговых центрах откроются только те предприятия, которым разрешено работать — продовольственные магазины, непродовольственные магазины и часть бытовых услуг, например, металлоремонт, пошив одежды, ремонт обуви, мойки, шиномонтажи, прачечные, химчистки, ремонт часов и ювелирных изделий, клининговые услуги.

"Кинотеатры, развлекательные центры, детские центры, спортивные залы, часть бытовых услуг, которая остается под запретом, открыты не будут. Общепит тоже не будет работать пока. И кладбища тоже", — дополнил глава департамента торговли и услуг.

При этом он не исключил вероятность, что оставшиеся закрытыми бытовые услуги будут открыты на следующем этапе.