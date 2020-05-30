МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве в субботу днем на уровне 3,0, это значит, что "на улице есть люди", следует из определения компании "Яндекс".

"Яндекс" в конце марта сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "‎на улицах много людей" до 5 — "‎все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 11.30 мск индекс самоизоляции в Москве составляет 3,0, это означает, что "на улице есть люди". А среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечается в Лобне, Лыткарино и Ивантеевке (3,3), самое низкое — в Котельниках (2,0).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, то в целом и там значительная часть жителей находится вне дома. Самое высокое значение индекса на 11.30 мск наблюдается в Санкт-Петербурге — 2,8, самое низкое – в Казани, где индекс на уровне 1,7.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.