МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Сделка по "Архангельскгеолдобыче" прошла многостороннюю экспертизу, цена компании была признана рыночной выступавшими консультантами ВТБ и Goldman Sachs, сообщила пресс-служба ВТБ.

ФАС РФ 25 мая сообщила, что подала иск с требованием признать недействительной сделку по покупке "Открытие холдингом" у "Лукойла" алмазодобывающей компании "Архангельскгеолдобыча".

Группа ВТБ участвовала в сделке по "Архангельскгеолдобыче" в качестве консультанта со стороны покупателя и предоставляла кредитные средства для приобретения компании. Консультантом со стороны продавца выступал международный инвестиционный банк – Goldman Sachs.

"Сделка прошла тщательную многостороннюю экспертизу, цена компании была признана рыночной обоими консультантами сделки и удовлетворила покупателя и продавца", — говорится в заявлении ВТБ.

В ВТБ не сомневаются, что в случае возможного процесса судебные инстанции "вынесут взвешенное справедливое решение и не допустят пересмотра столь крупной, хорошо проработанной сделки, совершенной более трех лет назад".

"Однако к тому моменту уже сам факт данного судебного разбирательства может повлечь за собой приостановление хозяйственной и финансовой деятельности крупного российского предприятия на неопределенно длительный срок, разрушит всю процедуру одобрения и согласования подобных сделок, нанесет огромный ущерб привлекательности нашей страны для российских и зарубежных инвесторов", — считают в ВТБ.