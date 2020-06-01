МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Совет директоров "Силовых машин" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года, следует из материалов компании.

"В связи с формированием убытка ПАО "Силовые машины" по результатам 2019 года в размере 21 751 997 тысяч рублей, убыток отчетного года не погашать и оставить его на балансе организации. Дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать", — говорится в сообщении.

По результатам 2018 года компания также не выплачивала дивиденды.

"Силовые машины" — энергомашиностроительная компания, занимается проектированием, изготовлением и комплектной поставкой оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций. Компания входит в "Сервергрупп", владельцем которой является Алексей Мордашов.