АФИНЫ, 1 июн — ПРАЙМ. Греция получит 32 миллиарда евро из фонда восстановления экономики ЕС от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщил официальный представитель правительства Стелиос Петсас на брифинге в понедельник.

Еврокомиссия на минувшей неделе представила свои предложения по созданию фонда восстановления Евросоюза от связанного с распространением коронавируса глубочайшего кризиса в объеме 750 миллиардов евро. Эти средства она планирует занять на финансовых рынках и выдать странам союза в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов евро). Это предложение должно пройти утверждение странами ЕС и Европарламентом. Процесс обсуждения проектов ЕК не исключает возможности их модификации.

"Что касается предложения Европейской комиссии о фонде восстановления, это смелое и щедрое предложение, которое ставит высокую планку. Теперь, как отметил премьер-министр Кириакос Мицотакис, Европейский Совет должен находиться на высоте обстоятельств. Тем не менее, несомненно, что в любом случае Греция является одной из стран, которые получат наибольшую выгоду, поскольку предложения Комиссии отвечают четырем условиям, которые мы поставили", — сказал Петсас.

По его словам, предлагаемый пакет большой и амбициозный.

"Греции положены ресурсы примерно на 32 миллиарда евро. И это отражает повышение доверия к стране", — сказал Петсас.

Во-вторых, по его словам, пакет будет гибким, будут увеличены средства на уменьшение выбросов и на укрепление гражданской защиты.

"В-третьих, в пакете больше грантов и меньше кредитов. А пакет грантов, полагающийся Греции, по сути, соответствует второй программе NSRF (National Strategic reference Framework, Национальная стратегическая программа развития), увеличивая до 50 миллиардов евро суммы, которые будут направлены в Грецию в ближайшие годы", — сказал официальный представитель правительства.

По программам NSRF страны Евросоюза получают средства на проекты, важные для развития.

"В-четвертых, пакет будет финансироваться за счет общего займа. Следует напомнить, что, когда 25 марта премьер-министр Кириакос Мицотакис и восемь других лидеров в совместном письме на имя председателя Европейского Совета обратились с просьбой о механизме совместных европейских заимствований, их просьба казалась утопией. И все же это стало реальностью", — сказал Петсас.

"В этом контексте правительство несет большую ответственность за использование этой исторической возможности для нашей страны. Мы не будем их растрачивать, но будем с осторожностью и ответственностью вкладывать эти ресурсы в преобразование Греции", — сказал он.

Петсас также отметил, что с 1 июня в Греции начался очередной этап ослаблений ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, и вступают в силу налоговые льготы и очередные меры поддержки бизнеса.