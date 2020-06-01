МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Банк России официально опубликовал новый нормативный акт, устанавливающий порядок проведения проверок соблюдения требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию финансовым рынком.

"Настоящая инструкция… устанавливает порядок проведения Банком России проверок соблюдения органами, организациями и физическими лицами… требования федерального закона № 224-ФЗ ("О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком…" – ред.) и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России", — говорится в инструкции.

Поясняется, что инструкция Банка России от 13 января № 201-И вступит в силу по истечении 10 дней после ее опубликования и заменит инструкцию ЦБ РФ о порядке проведения аналогичных проверок от 10 августа 2015 года № 167-И. В связи с этим уточняется, что новая инструкция учитывает масштабные изменения законодательства в этой сфере, вступившие в силу 1 мая 2019 года.

Инструкция описывает, каким образом реализуются полномочия Банка России и его служащих, проводящих проверки. В ней закреплены правила проведения таких проверок в том числе в отношении конкретных лиц, органов и организаций с учетом особенностей проведения проверок в отношении неподнадзорных Банку России лиц.

Инструкция, в частности, детально устанавливает основания для проведения проверок (в том числе по вновь открывшимся обстоятельствам), их объединения и выделения, а также продления. Регламентированы порядок и способы получения информации и документов в рамках проверки, порядок проведения осмотра территории, помещений, предметов и документов, требования к оформлению результатов проверки, порядок ознакомления с ними заинтересованных лиц.

Отдельно указаны виды решений, принимаемых Банком России по результатам проверки. В целях соблюдения прав проверяемых лиц и лиц, обладающих необходимой при проведении проверки информацией, в инструкции закреплены основания и порядок уведомлений таких лиц в предусмотренных законом случаях. Наконец, новая инструкция учитывает и возможность обмена информацией и документами в электронном виде посредством личного кабинета.