МОСКВА, 2 июн /ПРАЙМ/. Премия нефти российской марки Urals к цене североморской Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года: 2,3 доллара в Северо-Западной Европе и 2,8 доллара — в Южной Европе, сообщает международное ценовое агентство Argus.

"Стоимость "Юралс" достигла рекордных премий к североморскому эталону за всю историю мониторинга Argus с 1990 года. Поддержку стоимости сорта оказало значительное снижение добычи в России в условиях восстановления спроса на нефть на мировом рынке вследствие ослабления карантинных мер", — сообщает агентство.