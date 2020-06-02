МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Британская Highland Gold Mining (HGM, добывает золото в России), заключила соглашение о продаже лицензии на освоение золоторудного месторождения Кайэнмываам в Чукотском АО за 15 миллионов долларов плюс роялти, говорится в сообщении компании.

В частности, компания договорилась продать свое 100% дочернее предприятие SVGGK Llc, владеющее лицензией на объект. Сумма должна быть выплачена двумя равными частями: первая — при закрытии сделки, а вторая — после законной передачи акций. Кроме того, компания получит 2% роялти на золото, которое будет произведено и продано с этого месторождения, превышающее объем в 500 тысяч унций в течение 30 лет.

Сделка подлежит одобрению Федеральной антимонопольной службы и, как ожидается, будет закрыта в конце текущего года.

"Удаленность площади от нашего рудника Валунистый и от основного проекта развития на месторождении Кекура исключает какие-либо операционные синергии, и Кайэнмываам был сочтен не ключевым", — отмечается в сообщении HGM.

Кайэнмываам является объектом разведки золота на ранней стадии, площадь — 1214 квадратных километров. Highland Gold получила лицензию в рамках сделки по приобретению Валунистого в декабре 2018 года.

Highland Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний в России, работает в Хабаровском и Забайкальском краях, на Чукотке. Также компания работает в Киргизии.