МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющей госкорпорации "Ростех" временно осуществлять отдельные полномочия собственника имущества федеральных казенных предприятий, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Действующая редакция закона о госкорпорации "Ростех" не позволяет ей осуществлять полномочия собственника имущества федеральных казенных предприятий.

Законопроект наделяет "Ростех" отдельными полномочиями собственника имущества федеральных казенных предприятий на переходный период с момента их передачи корпорации и до завершения их акционирования. Это не противоречит закрепленным действующим законодательством особенностям правового положения, а также функциям корпорации, и не предусматривает постоянное управление государственным имуществом, отмечает кабмин.

Принятие законопроекта, по мнению его разработчиков, "обеспечит возможность повышения эффективности функционирования отрасли боеприпасов и спецхимии за счет реформирования ее структуры путем интеграции подведомственных Минпромторгу России предприятий в единый контур управления корпорации".

Это "позволит объединить всю кооперацию разработчиков и производителей боеприпасов под единым управлением, сформировать оптимальные режимы загрузки и взаимодействия предприятий и создать на этой основе устойчивую экономическую структуру промышленности боеприпасов и спецхимии, обеспечив, в том числе, условия для увеличения выпуска продукции гражданского назначения", полагают они.

По мнению Минпромторга, принятие законопроекта должно обеспечить сбалансированную загрузку мощностей организаций отрасли и выстраивание цепочек кооперации, позволяющих многократно и быстро нарастить объёмы производства продукции и повышение уровня промышленной безопасности взрывоопасных производств в организациях отрасли.