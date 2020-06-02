МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Акционеры Магнитогорского металлургического комбината (ММК) одобрили дивиденды по итогам работы за четвертый квартал 2019 года в размере 1,507 рубля на акцию (до вычета налога), следует из сообщения компании.

"Выплатить дивиденды по результатам отчетного 2019 года по размещенным обыкновенным акциям ПАО "ММК" в размере 1,507 рубля (с учетом налога) на одну акцию", — говорится в сообщении. Тем самым общий размер выплат составит почти 16,84 миллиарда рублей.

В течение 2019 года компания уже начисляла дивиденды: по итогам первого квартала на сумму 16,627 миллиарда рублей, из расчета 1,488 рубля на акцию (100% свободного денежного потока), второго квартала — в размере 0,69 рубля на бумагу, или 7,71 миллиарда рублей в целом, что эквивалентно 200% FCF за тот период. Также были выплаты за третий квартал в 1,65 рубля на акцию в сумме 18,438 миллиарда рублей (100% от FCF).

Всего по итогам 2018 года компания направила на дивиденды 5,902 рубля на акцию, заплатив акционерам почти 65,951 миллиарда рублей. В том числе за четвертый квартал было начислено 1,398 рубля на ценную бумагу (более 15,62 миллиарда рублей в сумме).

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии РФ. Активы компании представляют крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. В 2019 году группа снизила производство стали на 1,6% — до 12,46 миллиона тонн. Основным бенефициаром ММК является председатель совета директоров Виктор Рашников (84,26% акций), в свободном обращении находится 15,7%.