МАДРИД, 2 июн — ПРАЙМ. Около 26,5 тысячи испанцев потеряли рабочие места в мае в связи с последствиями эпидемии COVID-19 и карантина, следует из данных министерства труда.

Это самый худший показатель за май за все время ведения статистики. Однако он значительно лучше двух предыдущих месяцев. В марте без работы остались 302 тысячи человек, в апреле – почти 283 тысячи.

В настоящее время в стране официально зарегистрированы 3,8 миллиона безработных.

Эта цифра не включает тех, с кем работодатели временно прервали контракты (ERTE — процедура о временном регулировании занятости, позволяет работодателям временно приостанавливать отношения с сотрудником, не прерывая при этом контракта, сотрудник получает пособие от государства – 70% от зарплаты).

Быстрее всего безработица растет в сфере услуг и сельскохозяйственном секторе. Наиболее пострадавшие регионы — Андалусия, Кастилия-ла-Манча и Эстремадура.

Согласно весеннему экономическому прогнозу Еврокомиссии, к концу года безработица в Испании достигнет 18,9% трудоспособного населения, а в следующем году — сократится до 17%. ЕК прогнозирует падение ВВП Испании по итогам года на 9,4%.