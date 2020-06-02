МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Экономика РФ к концу периода восстановления должна выйти на рост выше докризисного уровня, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин: главное - поддержать граждан и компании

"…Уже к концу периода восстановления мы должны выйти на устойчивый долгосрочный рост экономики, превышающий докризисный уровень", — сказал Мишустин.

Стоимость реализации общенационального плана восстановления российской экономики за два года составит около 5 триллионов рублей, сообщил Мишустин.

"Общенациональный план содержит, уважаемый Владимир Владимирович, около 500 конкретных мероприятий, а стоимость его реализации примерно за два года составит около 5 триллионов рублей", — сказал Мишустин, представляя план по восстановлению экономики РФ после пандемии коронавируса.

ТРИ ЭТАПА

Общенациональный план восстановления экономики РФ разбит на три этапа: стабилизация до конца третьего квартала 2020 года, восстановление до второго квартала 2021 года и выход на траекторию устойчивого роста в третьем-четвертом кварталах 2021 года, сообщил премьер-министр.

"Общенациональный план предполагает три этапа, уважаемый Владимир Владимирович. Задача первого этапа — до конца третьего квартала текущего года стабилизировать ситуацию. Главное, чего нужно добиться в этот период — не допустить дальнейшего падения доходов людей", — сказал Мишустин.

Второй этап, по его словам, продлится до второго квартала 2021 года. "В этот период мы сделаем все необходимое, чтобы завершить процесс восстановления экономики, снизить уровень безработицы, обеспечить рост доходов граждан до уровня, который сопоставим будет с уровнем прошлого года", — сказал премьер.

"На третьем, завершающем этапе, это третий-четвертый квартал 2021 года, мы рассчитываем выйти на траекторию устойчивого долгосрочного экономического роста. При этом мы сократим уровень бедности и увеличим количество граждан, чьи доходы превысят уровень прожиточного минимума. Сделаем также все возможное, чтобы численность занятых в малом и среднем бизнесе достигла докризисного уровня", — заявил Мишустин.

По мнению главы правительства, к рискам, связанным с безработицей, власти должны относиться особенно внимательно

Мишустин сообщил президенту, что экономика страны к концу периода восстановления должна выйти на рост выше докризисного уровня.

ПОДДЕРЖКА МСБ

Правительство РФ в рамках общенационального плана действий по восстановлению экономики предусмотрело комплекс мер по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), включая отсрочку по налогам, послабления в проверках и поддержку ИП.

В частности, для субъектов МСП из наиболее пострадавших отраслей в первом квартале 2020 года предусмотрена отсрочка по налогам и социальным платежам, а во втором квартале — освобождение от этих платежей. Для ИП в пострадавших отраслях предполагается уменьшение на один МРОТ страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере.

В части совершенствования налогового режима и снижения налоговой нагрузки для МСП снизят страховые взносы с 30% до 15%, установят переходный налоговый режим для налогоплательщиков, утративших право на применение УСН, а также в 2021 году откажутся от индексации страховых взносов, уплачиваемых ИП в фиксированном размере. Кроме того, будет введен коллективный, или семейный, патент.

"Посредством изменения регуляторных условий разрешительной и контрольно‐надзорной деятельности планируется значительно снизить административную нагрузку на бизнес за счет актуализации проверяемых обязательных требований, ограничения количества проверок, а также упрощения процедур контрольно‐надзорных мероприятий и процедур получения разрешений, в том числе лицензий", — говорится в документе.

Так, документ продлевает до конца 2021 года мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. Планируется также существенно ограничить число внеплановых проверок и постепенно перейти на цифровой документооборот контролирующих органов и бизнеса.

Самозанятым, согласно документу, предоставят налоговый вычет в размере одного МРОТ в 2020 году и вернут налоги, уплаченные в 2019 году.