МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин дал поручение главе правительства Михаилу Мишустину во второй половине июня определить параметры плана восстановления экономики.

"Я прошу вас во второй половине июня окончательно определиться с параметрами плана действий", — сказал Путин премьеру в ходе рабочей встречи, на которой обсуждался план правительства по восстановлению экономики России после пандемии коронавируса.

По словам Путина, правительство РФ проделало большую, серьезную работу над планом по восстановлению экономики, представленный документ можно взять за основу.

"И правительство в целом, и в наших ведомствах действительно провели большую, серьезную работу, сформировали базу. Полагаю, что представленный документ можно взять за основу", — сказал Путин Мишустину.

Путин заявил также, что приступить к активной реализации общенационального плана действий по восстановлению экономики РФ после пандемии коронавируса нужно уже с начала июля, эта работа должна вестись без пауз.

"Обращаю на это особое внимание, так как целый ряд уже принятых решений по поддержке граждан и предприятий, вы сейчас упомянули некоторые из них, был рассчитан на второй квартал. Поэтому крайне важно, чтобы эта работа продолжалась без пауз, а экономика, занятость, доходы граждан во втором полугодии получили серьезную, эффективную поддержку для уверенного восстановления", — отметил президент.