МОСКВА, 5 июн /ПРАЙМ/. Минэкономразвития РФ составило реестр социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), которым будут предоставлены дополнительные меры поддержки в период распространения коронавируса, сообщает ведомство.

Отмечается, что реестр составлен по поручению президента РФ. "В реестр включены СОНКО, которые с 1 января 2017 года являлись получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти, реализуемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; получателями грантов президента РФ; поставщиками социальных услуг; исполнителями общественно полезных услуг", — уточняется в сообщении.

Для социально ориентированных НКО, включенных в реестр, будет представлена возможность получить списание по налоговым платежам и страховым взносам за второй квартал текущего года, а также получить субсидируемые льготные кредиты на выплату части заработной платы на условиях, аналогичных предусмотренным для МСП (под 2% с условием возврата кредита и процентов), отметили в Минэкономразвития.

В число мер поддержки входит также расширение налоговых стимулов участия в благотворительности юридических лиц для организаций, вошедших в реестры.

"В настоящее время правительством прорабатываются дополнительные основания и критерии предоставления мер поддержки иным социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным в дополнительный реестр", — отмечает министерство.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал перечень поручений по поддержке социально ориентированных НКО с учетом введения ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.