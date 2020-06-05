МОСКВА, 5 июн /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, агентству передаются функции надзора за туроператорами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В сентябре 2018 года Ростуризм был передан от министерства культуры в ведение министерства экономического развития.

"Установить, что руководство деятельностью Федерального агентства по туризму осуществляет правительство Российской Федерации", — говорится в документе.

Отмечается, что Ростуризму передаются функции по выработке и реализации госполитики и нормативному регулированию в сфере туризма и туристической деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений регулирования туристической деятельности, а также функции государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма.

Указ вступает в силу со дня подписания.