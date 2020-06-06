МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Россияне в мае начали активно покупать одежду и украшения: по сравнению с апрелем их продажи подскочили более, чем на 20%, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Эксперты взяли майские данные о продажах, поступающие с более чем 900 тысяч касс со всей России, и сравнили полученные результаты с данными за апрель.

"Средний чек при покупке одежды составил 2400 рублей, это на 30% меньше, чем в апреле. Объем продаж вырос на 21%. Средний чек при покупке ювелирных изделий составил 7010 рублей, что на 5% меньше, чем в апреле. Объем продаж увеличился на 25%", — выяснили аналитики.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Из-за этого в апреле для россиян действовал режим самоизоляции. В мае большинство регионов начало смягчать ограничения, направленные на сдерживание распространения коронавируса.