ТАШКЕНТ, 6 июн /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство "S&P Global Ratings" изменило прогноз по суверенному кредитному рейтингу Узбекистана со "стабильного" на "отрицательный", сохранив за страной позицию на уровне "ВВ-", из-за влияния пандемии коронавируса COVID-19, сообщает в субботу пресс-служба министерства финансов республики.

В декабре 2018 года впервые два международных рейтинговых агентства, Fitch и S&P, присвоили Узбекистану долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валютах на уровне "BB-" со стабильным прогнозом по ним. В феврале 2019 года Moody"s впервые присвоило Узбекистану долгосрочный рейтинг эмитента на уровне "B1" со стабильным прогнозом.

"S&P Global Ratings сохранило суверенный кредитный рейтинг Узбекистана на уровне "BB-", Вместе с тем, прогноз по рейтингу республики изменен со "стабильного" на "отрицательный", — говорится в сообщении в Telegram-канале минфина.

По данным пресс-службы, отрицательный прогноз обусловлен негативным влиянием пандемии коронавируса на экономику страны и значительным ростом государственного внешнего долга Узбекистана за последние 12 месяцев в результате привлечения заёмных средств для финансирования инвестиционных проектов.

"В то же время "S&P Global Ratings" признает, что, несмотря на высокие темпы роста государственного внешнего долга, риски, связанные с государственным долгом, все еще находятся на низком уровне", — добавили в минфине.

По данным министерства, по состоянию на 1 июня 2020 года внешний госдолг Узбекистана составляет 16,9 миллиарда долларов или 29,2% к ВВП. В частности, 11,4 миллиарда долларов или 67% внешнего государственного долга приходятся на средства, привлеченные от имени правительства или под госгарантию для финансирования инвестиционных проектов и программ государственных предприятий.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысячи человек скончались. В Узбекистане число зарегистрированных случаев выросло до 4022, 16 пациентов скончались, 3227 выздоровели.