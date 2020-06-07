МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Минимальный объем инвестиций для получения статуса резидента Арктической зоны РФ составит 1 миллион рублей, следует из подготовленной в Госдуме ко второму чтению редакции законопроекта "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне".

Документ определяет правовой режим, порядок осуществления предпринимательской деятельности и меры господдержки в этом регионе. Редакция первого чтения предполагала, что резидентами этой зоны могут стать юридические лица или индивидуальные предприниматели, готовые реализовать новый инвестпроект и вложить в него не менее 10 миллионов рублей.

При подготовке ко второму чтению профильный комитет по экономической политике поддержал поправку, согласно которой общий объем осуществленных и запланированных капитальных вложений в такой проект не может быть менее 1 миллиона рублей, то есть снизил его в десять раз. Замглавы Минвостокразвития РФ Павел Волков ранее говорил, что идут дискуссии в отношении "входного билета", причем есть предложения дифференцировать его и понизить, установив в размере от 1 до 3 миллионов рублей.

Законопроект предусматривает предоставление резидентам Арктической зоны налоговых льгот по федеральным, региональным и местным налогам и возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. При этом правительство РФ сможет устанавливать для них и иные меры поддержки, включая предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по привлеченным кредитам и субсидий на возмещение затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестпроектов.

К органам управления Арктической зоной законопроект относит Минвостокразвития России и управляющую компанию (Корпорация по развитию Дальнего Востока). Вместо госкомиссии по вопросам развития Арктики законопроект теперь предусматривает создание общественного совета Арктической зоны. Он будет проводить мониторинг процессов взаимодействия между резидентами этой зоны и проживающими в ней коренными малочисленными народами, участвовать в разработке мероприятий по охране ее окружающей среды и готовить предложения по вопросам повышения эффективности деятельности ее органов управления. Срок вступления закона в силу ко второму чтению сокращен с 90 до 45 дней после дня официального опубликования.

Под Арктической зоной РФ понимаются сухопутные территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов, части территорий республик Карелия, Коми, Саха (Якутия), Красноярского края и Архангельской области, примыкающие к ним внутренние морские воды и территориальное море, участки континентального шельфа РФ, а также земли и острова, которые в будущем могут быть открыты в Северном Ледовитом океане к северу от побережья РФ до Северного полюса и не являются территориями иностранных государств. На рассмотрение Госдумы во втором чтении законопроект может быть вынесен 9 июня, сообщили РИА Новости в комитете по экономполитике.