МИНСК, 7 июн /ПРАЙМ/. Министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что с учетом снятия ограничений, введенных ранее из-за коронавируса основными странами-партнерами республики, экономика страны начнет восстанавливаться в третьем квартале этого года.

По данным официальной статистики, белорусская экономика в январе-апреле текущего года снизилась на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно базовому макроэкономическому сценарию, рост экономики республики в 2020 году предусмотрен на уровне 2,8%. В 2019 году ВВП Белоруссии вырос на 1,2%.

"В промышленности, сфере услуг есть те отрасли, которые еще отстают от уровня прошлого года. Это, в первую очередь, связано с теми ограничениями, которые мы имеем в связи с коронавирусом на внешнем контуре. Но основные наши торговые партнеры начинают снимать ограничения, начинают работать предприятия, возрастает спрос, в том числе, и на белорусскую продукцию. На основе этих факторов мы делаем выводы, что экономика начнет восстанавливаться уже в третьем квартале", — сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.

При этом Червяков обратил внимание, что уже стабильный рост производства показывают сельское хозяйство, строительство, IT-сфера, пищевая промышленность, наблюдается увеличение производства нефтепродуктов и калийных удобрений.

По его словам, опросы руководителей промышленных организаций показывают, что "индекс промышленного оптимизма начал расти". "Это говорит о том, что руководители промышленных организаций начинают планировать свою деятельность с ростом объема выпуска", — подчеркнул министр.

Он также напомнил, что в стране реализуется комплекс мер для восстановления экономики, чтобы максимально приблизиться к тем цифрам, которые были обозначены в годовом прогнозе. Червяков подчеркнул, что в настоящее время задачи по социально-экономическому развитию страны на текущий год не пересматривались. "То, что мы не закрылись (не приняли жестких мер на фоне пандемии — ред.), спасло нашу экономику. Экономика — это не кран с водой, который закрыл-открыл, и она точно так же будет течь. Если экономику закрыть, то восстанавливаться придется не один год", — сказал Червяков.

Министр также напомнил, что стоит задача в 2025 году достичь уровня ВВП в 100 миллиардов долларов. "Это не мифическая цифра, это — необходимый для нас ВВП. При нем мы будем иметь уровень заработной платы и доходов, который позволит сохранить трудовой потенциал в стране, снизить трудовую миграцию", — подчеркнул он.