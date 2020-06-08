МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. В российском правительстве ведется обсуждение о возможности ограничения зарплаты топ-менеджерам государственных компаний и госкорпораций. Об этом со ссылкой на источники сообщает "Коммерсант".
Обсуждается возможность лимитировать совокупный годовой доход топ-менеджеров на уровне трехкратного денежного содержания премьер-министра.
В планах, чтобы денежное вознаграждение одного руководящего сотрудника госкорпораций или госкомпаний не превышало 30 миллионов рублей в год.
Возможны исключения, но их будет устанавливать лично президент.
При этом российское правительство рассчитывает оптимизировать уровень зарплат топ-менеджеров государственных компаний, привязав эти доходы к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
При этом для руководства коммерческих госкомпаний и компаний, где государство не является единственным акционером, в качестве показателей эффективности будет выступать динамика выручки, а также чистой прибыли и рыночной стоимости бизнеса.
Отраслевые KPI будут установлены для некоммерческих государственных компаний.
https://1prime.ru/state_regulation/20200608/831586368.html