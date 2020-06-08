МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. В российском правительстве ведется обсуждение о возможности ограничения зарплаты топ-менеджерам государственных компаний и госкорпораций. Об этом со ссылкой на источники сообщает "Коммерсант".

Обсуждается возможность лимитировать совокупный годовой доход топ-менеджеров на уровне трехкратного денежного содержания премьер-министра.

В планах, чтобы денежное вознаграждение одного руководящего сотрудника госкорпораций или госкомпаний не превышало 30 миллионов рублей в год.

Возможны исключения, но их будет устанавливать лично президент.

При этом российское правительство рассчитывает оптимизировать уровень зарплат топ-менеджеров государственных компаний, привязав эти доходы к короткому перечню показателей эффективности (KPI).

При этом для руководства коммерческих госкомпаний и компаний, где государство не является единственным акционером, в качестве показателей эффективности будет выступать динамика выручки, а также чистой прибыли и рыночной стоимости бизнеса.

Отраслевые KPI будут установлены для некоммерческих государственных компаний.