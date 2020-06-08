МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Государственная дума может на заседании 22 июля заслушать отчет о работе правительства РФ за прошлый год, соответствующее предложение будет рассмотрено в понедельник на заседании Совета нижней палаты.

"Комитет (Госдумы по контролю и регламенту — ред.) предлагает… заслушать на заседании Государственной думы 22 июля 2020 года ежегодный отчет правительства Российской Федерации о результатах его деятельности за 2019 год", — говорится в повестке заседания Совета, опубликованной в думской электронной базе данных.

Ранее отчет правительства в Госдуме был запланирован на 15 апреля, но был перенесен на более поздний срок.

Согласно документу, думским фракциям будет необходимо до 29 июня представить вопросы о работе кабмина за прошлый год в комитет Думы по регламенту. Кроме того, руководителям фракций предложено до отчета правительства провести встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.