МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан вдвое — до 6752 рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее минимальное пособие на первого ребенка составляло 1,5 тысячи рублей, на второго и последующих детей – 3 тысячи рублей. Закон в обоих случаях увеличивает этот размер до 6752 рублей. Такая сумма будет выплачиваться семье на каждого малыша в возрасте до полутора лет, пояснял журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Помимо этого, максимальный размер пособия по уходу за ребенком повышается с 6 тысяч до 13504 рублей.

Закон также обеспечивает защиту единовременных выплат в 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 лет до 16 лет от взысканий по исполнительным производствам по вступившим в силу решениям суда.