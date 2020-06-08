МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Следствие просит Тверской суд Москвы заочно арестовать главу службы безопасности практически прекратившей свою деятельность группы компаний "Новый поток" Юрия Навражного по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Навражный обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, фактически он являлся руководителем служб безопасности группы компании "Новый поток", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что рассмотрение ходатайства следствия о заочном аресте назначено на 15 июня, Навражный находится в розыске.

Должность Навражного – руководитель региональной общественной организации содействия молодежным и инициативам в области физкультуры и спорта "Новый поток".

Председатель совета директоров и основатель группы "Новый поток" Дмитрий Мазуров был задержан в июле 2019 года и арестован в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по заявлению Сбербанка — крупнейшего кредитора группы.

Кроме того, следствие просит Тверской суд Москвы заочно выдать санкцию на арест бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко, обвиняемого в мошенничестве.

"Суд 16 июля рассмотрит ходатайство следователя о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в суде.

Ранее СК Тюменской области сообщал, что Лисовиченко скрылся и объявлен в международный розыск. Тогда его обвиняли в злоупотреблении полномочиями за продажу железнодорожного подъездного пути, важного для поставок нефтепродуктов.

Группа "Новый поток" была крупнейшим в России независимым от основных нефтяных компаний нефтепереработчиком. В настоящее время она лишилась всех основных активов, главный из них, Антипинский НПЗ, в мае 2019 года был взыскан Сбербанком как залог по кредиту. В декабре арбитражный суд Тюменской области признал завод банкротом, но он продолжает работу. На данный момент сумма всех известных требований, предъявленных к Мазурову, превышает 230 миллиардов рублей.