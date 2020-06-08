МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать распространение мер поддержки системообразующие организаций на градообразующие предприятия моногородов.

Соответствующее поручение главы государства по итогам совещания о ситуации на рынке труда опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации… проработать вопросы, касающиеся… распространения мер поддержки системообразующих организаций на градообразующие предприятия в моногородах, в том числе в части программ льготного кредитования", — говорится в тексте поручения.

Кроме того, президент поручил кабмину проработать возможность увеличения установленного законодательством РФ о налогах и сборах срока, исчисляемого со дня создания территории опережающего социально-экономического развития, в течение которого налогоплательщик должен получить статус резидента такой территории, в целях последующего получения права на применение пониженных тарифов страховых взносов.