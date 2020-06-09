МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. "Норильский никель" продолжает проводить нейтрализацию топлива вдоль реки Далдыкан в районе ТЭЦ-3, где произошел его разлив, всего топливо нейтрализовано на площади 32,6 тысячи квадратных метров, в том числе за сутки — 6 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении компании.

По состоянию на 9 июня в районе ТЭЦ-3 откачано 1496,1 кубометра водотопливной смеси, в том числе за сутки — 391 кубометр. Всего в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено 23 тысячи кубометров загрязненного грунта.

С поверхности реки Амбарная собрано 5195,1 кубометра водотопливной смеси, в том числе за сутки — 2470 кубометров.

В течение последних суток работу поводили 673 человека, было задействовано 264 единицы техники АО "НТЭК", Заполярного филиала "Норникеля" и специализированных организаций, в том числе северного филиала "Морспецслужбы", компаний "Газпром нефть" и "Транснефть — Сибирь".

Отмечается, что работы ведутся в круглосуточном двухсменном режиме.​

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. Загрязняющая жидкость сначала попала на прилегающую площадь, а затем в Безымянный ручей и в реки Далдыкан и Амбарная. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.