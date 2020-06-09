МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что работа над проектом общенационального плана действий на 2020-2021 годы по выходу из экономического кризиса подходит к концу.

Она отметила, что во время подготовки к ЕГЭ важным является анализ ситуации и мер, которые предпринимались для сохранения эффективности образовательного процесса при переходе на дистанционные формы обучения. Здесь бы приняты как меры быстрого реагирования, так и системные долгосрочные мероприятия, позволяющие в дальнейшем быть готовыми к любым вызовам, уточнила вице-премьер.

"В этой связи я бы хотела обратить внимание, что с учетом опыта, который мы приобрели, ряд мер по всем (сферам — ред.) — и социальной политике, и рынка труда, и развития инфекционной службы, и образования, и дистанционного обучения — мы предусмотрели в разрабатываемом сейчас… проекте общенационального плана действий на 2020-2021 годы по выходу из экономического кризиса. Безусловно, работа сейчас продолжается, она подходит к своему завершению", — сказала Голикова на совещание по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и с представителями субъектов РФ.

Она добавила, что ситуация с распространением коронавируса будет отслеживаться, также будут своевременно приниматься необходимые меры реагирования.