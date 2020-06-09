МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пока не реагировал на идею ограничить вознаграждение топ-менеджерам госкомпаний, но его позиция известна: заработные платы не должны быть ни выше мировых, ни ниже, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники написала, что в правительстве разрабатывается идея установить потолок совокупного годового дохода топ-менеджеров госкомпаний, госкорпораций и подконтрольных им структур на уровне трех минимальных заработков премьер-министра, то есть не более 30 миллионов рублей в год на управленца. Исключения будут возможны только по индивидуальному решению президента РФ.

"Нет, на эту идею (установить потолок совокупного годового дохода топ-менеджеров госкомпаний — ред.) не реагировал", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о реакции президента на предложение в правительстве.

Он добавил, что тема зарплат топ-менеджеров неоднократно поднималась в ходе различных мероприятий.

"Не первый год об этом говорится, и президент всегда поясняет достаточно логично свой подход. Речь идет о многих компаниях мирового уровня, где представители высшего менеджмента просто не могут получать зарплаты ниже, чем на международном рынке, потому что во многих компаниях работают и иностранные специалисты, и это бывает оправдано", — отметил Песков.

"Но в любом случае рынок высшего менеджмента так устроен, что если цены ниже мирового уровня, то просто кадры перетекают в другие компании, особенно талантливые. Другое дело, что зарплаты не должны превышать мировой уровень, и поэтому Путин как раз и говорит о нахождении такого тонкого баланса", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.