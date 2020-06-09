МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Около 85% сотрудников малых российских компаний используют личные устройства для удалённой работы, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".

Исследование основано на данных опроса 6017 сотрудников компаний в 12 странах, включая Россию. Опрос проводился в апреле 2020 года при поддержке компании Toluna.

"85% сотрудников российских компаний, чей штат не превышает 50 человек, используют для удалённой работы в период пандемии личные устройства. При этом 19% работников начали применять собственные устройства в бизнес-целях после перехода на дистанционный режим работы, а 54% отметили, что делали это и раньше", — говорится в документе.

Эксперты поясняют, что микробизнесу сложно обеспечить весь штат необходимой техникой, поэтому в таких компаниях часто распространена политика Bring Your Own Device ("принеси своё устройство", BYOD). "Однако применение стороннего оборудования может быть сопряжено с определёнными киберрисками. Если устройство сотрудника, подключённое к корпоративной сети, защищено недостаточно хорошо, то злоумышленники без труда доберутся до непубличных данных", — пишут они.

"Небольшие компании оказались в трудных условиях, сегодня им приходится бороться за свой бизнес и сохранение рабочих мест. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в данный момент кибербезопасность заботит их в меньшей степени. Однако реализация даже базовых мер по защите от цифровых угроз может значительно снизить вероятность финансового ущерба или зашифровки документов в результате атаки программы-вымогателя",- прокомментировал эксперт "Лаборатории Касперского" по киберзащите для малого и среднего бизнеса Андрей Данкевич.

Эксперты советуют компаниям повышать цифровую грамотность сотрудников и информировать их о таких базовых требованиях информационной безопасности, как наличие защитного решения на рабочем устройстве, использование надёжных и уникальных паролей, регулярное обновление программ. Помимо этого рекомендуется настроить тип шифрования в роутере, включить VPN, особенно если сотрудник использует общественные точки доступа Wi-Fi, предоставить сотрудникам список надёжных облачных сервисов, которые они могут использовать для хранения или передачи корпоративных данных и использовать защитное ПО.