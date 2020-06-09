МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. "Почта России" разработала дополнительные меры поддержки сотрудников, пострадавших от коронавируса, сообщил гендиректор почтового оператора Максим Акимов.

"Мы предусмотрели дополнительные, помимо предусмотренных законодательством меры поддержки. Это и выплаты заболевшему работнику до оклада за период нетрудоспособности при диагнозе "коронавирусная инфекция"; при нахождении в стационаре выплачиваем материальную помощь при подтвержденном диагнозе "коронавирусная инфекция" и,безусловно, оказываем материальную помощь родственникам в случае смерти работников при подтверждении диагноза", — сказал Акимов в ходе совещания, посвященного результатам реорганизации ФГУП "Почта России" в АО.

Глава "Почты" отметил, что независимо от того, поставлен ли диагноз "коронавирусная инфекция", либо другие инфекционно-воспалительные заболевания легких, компания оказывает материальную помощь семьям. По его словам, в настоящее время это возможность хоть как-то помочь попавшей в трудное положение семье.

Акимов с сожалением уточнил, что на сегодняшний день в компании 861 заболевший коронавирусом сотрудник, скончалось за этот период 20 человек.

АО "Почта России" — российский почтовый оператор, в региональную сеть которого входят 42 тысячи отделений почтовой связи по всей стране. В "Почте России" трудятся 350 тысяч сотрудников. Компания входит в перечень стратегических предприятий. Ежегодно компания обрабатывает около 3,5 миллиарда почтовых отправлений.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.