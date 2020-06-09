МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Минпромторг России предложил запретить госзакупки медицинских масок за рубежом до конца 2021 года, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале нормативно-правовой информации.

"Установить срок действия запрета (на госзакупки за рубежом — ред.) в отношении медицинских масок, указанных в пункте 126 перечня, до 31 декабря 2021 г", — говорится в проекте.

"Объем производства медицинских масок на территории Российской Федерации за период пандемии увеличится в 10 раз и полностью покрывает внутреннюю потребность", — уточняется в пояснительной записке.

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее, в мае, заявил, что Россия решила проблему с обеспечением граждан масками, тогда он озвучил прогноз, что производство медицинских и гигиенических тканевых масок в стране в июне вырастет с 9 до 11 миллионов штук в сутки.