МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. "Норникель" намерен отразить полную оценку затрат на ликвидацию ЧП в Норильске в полугодовом финансовом отчете, заявил вице-президент "Норникеля" по работе с инвестиционным сообществом Владимир Жуков.

"Напоминаю вам, что мы сообщаем о наших финансовых результатах каждые полгода. Я думаю, они будут опубликованы в первую или вторую неделю августа. Там будут положения, отражающие наилучшую оценку нашего чистого оттока денежных средств, наших расходов на ликвидацию загрязнений, штрафы и другое. Так, вы увидите, сколько точно мы собираемся потратить", — сказал Жуков в ходе телефонной конференции, посвященной разливу топлива на "ТЭЦ-3" в Норильске.

"Норникель" не ожидает, что расходы, которые будут направлены на ликвидацию разлива нефтепродуктов под Норильском на ТЭЦ компании, повлияют на дивидендную политику, заявил в ходе телефонной конференции старший вице-президент — финансовый директор ГМК Сергей Малышев.

"Влияние на общий объем всех капитальных вложений будет ограничено, возможно, они вырастут на 5-10%. Что касается дивидендов, надеюсь, наша политика не изменится", — сказал он.

"Норникель" обновил свою дивидендную политику в 2016 году. В качестве ориентиров были установлены: 60% от EBITDA, если чистый долг к EBITDA оказывается менее 1,8x, и 30% EBITDA, если показатель более 2,2x. Когда коэффициент выпадает между этими значениями, доля EBITDA (в диапазоне от 60% до 30%) рассчитывается обратно пропорционально уровню чистого долга к EBITDA.

Соотношение чистого долга к EBITDA компании по итогам 2019 года снизилось до 0,9х с 1,1х годом ранее, показатель чистый долг к EBITDA для цели расчета дивидендов составил 0,6х. При этом EBITDA за период увеличилась на 27%, до 7,923 миллиарда долларов.

Суммарные дивиденды "Норникеля" за 2019 год составляют 324 миллиарда рублей.

По словам топ-менеджера компании, компенсация "Норникелю" от страховой компании по ЧП в Норильске составила 30 миллионов долларов.

"Стоимость заполненных хранилищ… покрыта надлежащей страховкой. Только прямой ущерб имуществу будет покрыт страховкой…. Страховка не покрывает издержки на ликвидацию загрязнения окружающей среды", — сказал он.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.