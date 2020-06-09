МОСКВА, 9 июн /ПРАЙМ/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин в ходе совещания, посвящённого доработке национального плана восстановления экономики, предложил властям рассмотреть целесообразность продления эксперимента по маркировке воды, об этом он рассказал РИА Новости.

В совещании во вторник участвовали первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Решетников, представители Минфина и других ведомств.

Эксперимент по маркировке минеральной воды проходит с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года. Члены Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод относятся к этому отрицательно. Как сообщал ранее агентству президент союза, власти так и не представили обоснования целесообразности введения маркировки для упакованной воды. Кроме этого, в союзе считают необходимым отложить пилотный проект до стабилизации эпидемиологической ситуации. Сейчас на многих предприятиях эксперимент приостановлен из-за ограничений в связи с коронавирусом.

"Все-таки можно было бы принимать решение о продлении и непродлении, введении и невведении маркировки, в том числе и по воде – какие риски мы пытаемся убрать и вообще зачем это вводить", — сказал Катырин.

"Мы предложили немножко другое. Мы считаем, что нужно проанализировать то, что уже получилось, какие деньги были потрачены, какие риски мы сняли за счет потраченных денег и тогда принимать решение, насколько адекватны потраченные деньги ликвидированным рискам. А дальше, исходя из того, что мы все равно будем систему вводить, вводить ее поэтапно", — отметил он.

Глава палаты также предложил не вводить санкции против фармацевтических предприятий, которые по объективным причинам оказались не готовы к введению с 1 июля обязательной маркировки лекарств.