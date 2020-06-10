МОСКВА, 10 июн- ПРАЙМ. Министерства труда и социальной политики изменило законопроект о регулировании трудовых отношений. Как пишет РБК со ссылкой на документ, из проекта убрали, в частности, положение о запрете увольнений по инициативе работодателя во время пандемии коронавируса.

"С момента представления прошлой редакции значительная часть ограничительных мер была снята и отдельные положения проекта постановления утратили актуальность. В измененную версию вошли те нормы, которые требуют оперативного принятия с учетом сложившейся ситуации на рынке труда и поддержаны всеми сторонами социального партнерства", — отмечают в министерстве труда.

Как стало известно изданию, Минтруд направил версию постановления "Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году" на второе рассмотрение Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

Профсоюзы и работодатели выступили против нового проекта, однако их мнение несколько расходится.

В частности, профсоюзы не поддерживают инициативу по сокращению срока уведомления сотрудника об изменении условий трудового договора и по переводу персонала на не обусловленную трудовым договором работу сроком на три месяца.

При этом, следует из письма заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нины Кузьминой, профсоюзы готовы выступить в поддержку первой версии проекта.

Сторона работодателей при этом выступала против первоначальной версии документа.

Управляющий директор управления рынка труда и социального партнерства РСПП Марина Москвина сообщила изданию, что работодатели поддержат обновленную версию в случае, если будет сохранена часть поправок в документе.

Издание пишет, что в обновленной версии проекта от предыдущей осталась информация о том, что россияне, которые работают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним, могут воспользоваться правом на оплату проезда и провоза багажа за счет средств работодателя к месту проведения отпуска в пределах России в 2021 году в случае, если это право не было использовано в 2020 году из-за режима самоизоляции.

Также в новой версии говорится о том, что работодатели должны уведомить каждого своего работника об изменениях законодательства, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве сотрудника сделать выбор между бумажной или цифровой трудовой книжкой до 31 октября текущего 2020 года.